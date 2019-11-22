Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM Первый президент РФ Борис Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина, потому что «нужен был человек другого поколения». Об этом заявил советник Ельцина Валентин Юмашев 22 ноября в интервью журналисту Владимиру Познеру.

Путин и Ельцин

Отвечая на вопрос, почему выбор Ельцина, когда он решил сложить с себя полномочия президента, пал на Путина, Юмашев заявил, что нужен был тот, кто будет «продолжать рыночные реформы».

Юмашев «Для Бориса Николаевича было важно, чтобы это был человек другого поколения, нельзя было оставлять людей, которые много советского из себя взяли».

По словам Юмашева, который возглавлял администрацию президента Ельцина, глава государства понял, что Путин — хороший кандидат на роль президента, в 1998 г. Тогда будущий президент РФ являлся первым заместителем Юмашева в администрации президента.

Напомним, Ельцин сообщил о своём решении уйти в отставку в новогоднем обращении к гражданам России 31 декабря 1999 г. Путин стал исполняющим обязанности президента РФ.

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