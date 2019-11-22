Екатеринбург, 22 ноября 2019, 19:21 — REGNUM Первый президент РФ Борис Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина, потому что «нужен был человек другого поколения». Об этом заявил советник Ельцина Валентин Юмашев 22 ноября в интервью журналисту Владимиру Познеру.
Отвечая на вопрос, почему выбор Ельцина, когда он решил сложить с себя полномочия президента, пал на Путина, Юмашев заявил, что нужен был тот, кто будет «продолжать рыночные реформы».
По словам Юмашева, который возглавлял администрацию президента Ельцина, глава государства понял, что Путин — хороший кандидат на роль президента, в 1998 г. Тогда будущий президент РФ являлся первым заместителем Юмашева в администрации президента.
Напомним, Ельцин сообщил о своём решении уйти в отставку в новогоднем обращении к гражданам России 31 декабря 1999 г. Путин стал исполняющим обязанности президента РФ.
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