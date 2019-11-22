Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Об этом сообщило 22 ноября министерство финансов США.

Как уточняется, иранский министр внесён в санкционный список Соединённых Штатов за причастность к «осуществлению режимом широкомасштабной цензуры в интернете».

Напомним, на минувшей неделе госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о планах Вашингтона с 15 декабря возобновить санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.

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