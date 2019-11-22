Симферополь, , 17:59 — REGNUM Турция и Крым не возобновляли паромное сообщения, прерванное в 2017 году, а пока только ведут переговоры по этому поводу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 ноября в Южном региональном центре поддержки экспорта.

«Произошло недоразумение. Речь идёт не о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом, а о переговорах на сей счёт. Однако по датам и срокам пока нет никакой конкретики», — отметили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком, однако в марте 2017 года по решению турецкой стороны оно было прервано. 22 ноября 2019 года появилась информация о возобновлении сообщения. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская приветствовала данное решение, отметив, что это ещё один шаг в сторону дружбы и признания российского полуострова.

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