Симферополь, 22 ноября 2019, 17:59 — REGNUM Турция и Крым не возобновляли паромное сообщения, прерванное в 2017 году, а пока только ведут переговоры по этому поводу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 ноября в Южном региональном центре поддержки экспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком, однако в марте 2017 года по решению турецкой стороны оно было прервано. 22 ноября 2019 года появилась информация о возобновлении сообщения. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская приветствовала данное решение, отметив, что это ещё один шаг в сторону дружбы и признания российского полуострова.
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