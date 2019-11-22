Рига, , 17:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Латвии призвало Южную Осетию освободить гражданина Грузии Важу Гаприндашвили, задержанного пограничной службой за нарушение госграницы Южной Осетии 9 ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном веб-сайте МИД Латвии.

«Мы призываем де-факто правительство югоосетинского региона Грузии, немедленно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили. Латвия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — говорится на официальном сайте МИД Латвии.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство Грузии, все его органы и соответствующие ведомства активно работают в 24-часовом режиме, чтобы добиться освобождения «незаконно задержанного» «оккупантскими силами» врачаВажи Гаприндашвили.

Гражданин Грузии Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в попытке умышленного пересечения границы, которую в Грузии именуют «административной», а в Цхинвале — государственной. Югоосетинская сторона утверждает, что Гаприндашвили — отставной военный врач Вооруженных сил Грузии, который принимал активное участие в августовских событиях 2008 года. В Тбилиси все обвинения опровергают и утверждают, что Важа Гаприндашвили направлялся в Южную Осетию, чтобы посетить своих пациентов и проконсультировать их по вопросам лечения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Служба госбезопасности Грузии, генеральный секретарь ОБСЕТомас Гремингер, посольство США в Грузии ранее призывали Цхинвал освободить задержанного.

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