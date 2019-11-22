Москва, 22 ноября 2019, 17:22 — REGNUM На Украине исповедуют идеологию войны, и нет возможности заставить её отказаться от этого, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 22 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины опубликовало перечень стран, с которыми Украина планирует подписать соглашение о безвизовом режиме. В течение ближайших пяти лет соглашение планируют заключить с Гватемалой, Гренадой, Коста-Рикой, островом Маврикий, Маршалловыми островами, Монголией, Науру, Палау, Перу, Сальвадором, Самоа, Сент-Винсентом и Гренадинами, Соломоновыми островами и Ямайкой.
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