Москва, , 17:22 — REGNUM На Украине исповедуют идеологию войны, и нет возможности заставить её отказаться от этого, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 22 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году.

«Если отжать насухо ту ситуацию, которая сложилась на Украине с «безвизом» и так далее, то [выяснится, что] несколько миллионов профессионалов отъехали в Европу мыть посуду, — сказал Мухин. — То есть по сути это была деструктивная мера. Изначально были продекларированы совершенно отличные идеи. Но идеология именно так и работает. Украина сейчас — страна идеологическая, и война — это то, что там исповедуют. Нельзя их заставить отказаться от войны, иначе они будут чувствовать себя психически неполноценными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины опубликовало перечень стран, с которыми Украина планирует подписать соглашение о безвизовом режиме. В течение ближайших пяти лет соглашение планируют заключить с Гватемалой, Гренадой, Коста-Рикой, островом Маврикий, Маршалловыми островами, Монголией, Науру, Палау, Перу, Сальвадором, Самоа, Сент-Винсентом и Гренадинами, Соломоновыми островами и Ямайкой.

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