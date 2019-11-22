Москва, 22 ноября 2019, 15:43 — REGNUM США рассчитывают включить Японию в систему глобального сдерживания России в сфере противоракетной обороны. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости выводить отношения России и Японии на качественно новый уровень.
В связи с этим, как полагает Кистанов, вряд ли можно говорить о возможном качественном рывке в отношениях между Москвой и Токио.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Японии заявило, что проведёт проверки «с нуля» плана развертывания американской системы ПРО «Иджис» в префектурах Акита и Ямагути. Согласно заявлению министра обороны Японии Такэси Ивая, для объективности будет привлечена «третья сторона».
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