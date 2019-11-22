Кабул, , 15:48 — REGNUM 21 ноября Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что для Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан чрезвычайно важно завершить процесс подсчета голосов и опубликовать их результаты.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Йенс Столтенберг сделал это заявление в ходе одной из пресс-конференций.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что оглашение результатов окажет положительное воздействие на текущую политическую ситуацию в стране.

Йенс Столтенберг также добавил, что силы НАТО оказывают необходимую поддержку Национальным силам безопасности и обороны Афганистана в обсечении безопасности, в частности в ходе выборов президента страны.

Выборы президента Афганистана прошли 28 сентября текущего года. Ранее Независимая избирательная комиссия заявила о необходимости провести пересчет голосов, что вызвало негативную реакцию со стороны многих кандидатов на пост президента, заявивших о массовых фальсификациях и нарушениях на выборах, и привело к столкновениям между сторонниками кандидатов и сотрудников Независимой избирательной комиссии.