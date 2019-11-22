Москва, , 15:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посетит сессию Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которая состоится в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

«В повестке дня — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ, развитие военного потенциала Организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 28 ноября, в нём также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран на пост председателя ПА ОДКБ.

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