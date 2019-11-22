Кабул, , 15:36 — REGNUM 21 ноября бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай заявил, что после завершения процесса обмена пленными необходимо как можно скорее возобновить мирные переговоры между Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Хамид Карзай сделал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

Бывший президент Афганистана верит, что состоявшийся обмен пленными между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволит в перспективе установить прочный мир в Афганистане.

Хамид Карзай добавил, что стороны должны как можно скорее возобновить мирные переговоры, чтобы использовать тот импульс, который придал мирному процессу обмен пленными.

Ранее сообщалось, что в ходе обмена пленными правительство Афганистана освободило трех высокопоставленных членов группировки, а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — двух профессоров Американского университета в Афганистане и 10 афганских солдат.