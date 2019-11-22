Кабул, , 15:54 — REGNUM 21 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла провел встречу с недавно назначенным послом Китайской Народной Республики в Кабуле Ваном Юйем.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили расширение двусторонних связей, а также предстоящую встречу в Пекине по урегулированию конфликта в Афганистане.

Главное исполнительное лицо Афганистана поздравил китайского дипломата с назначением на должность посла КНР в Афганистане и охарактеризовал Китай как одного из ближайших друзей и союзников Афганистана. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем отношения между странами станут еще более прочными, а сотрудничество выйдет на новый уровень.

В свою очередь Ван Юй отметил, что страны всегда связывали дружеские отношения, добавив, что Пекин полностью поддерживает мирный процесс в Афганистане и готов всецело содействовать Кабулу в деле установления мира в стране.