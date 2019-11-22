Тайбэй, , 14:48 — REGNUM Исполняющий обязанности посла США на Тайване Брент Кристенсен обвинил Китай во вмешательстве в электоральный процесс «отделившейся» от КНР территории, об этом 22 ноября сообщает Associated Press.

«Мы знаем, что Китай пытается оказать давление на Тайвань используя различные методы, чтобы повлиять на демократический процесс», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Кристенсен добавил, что целью Пекина является заставить людей утратить веру в демократические процедуры. Вашингтон, в свою очередь, делает все возможное, чтобы этому помешать.

Напомним, власти Китая не признают существование еще одного государства китайского народа. Большая часть международного сообщества предпочитает иметь дипломатические отношения с КНР, контакты с Тайванем осуществляются неофициально.

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