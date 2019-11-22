Москва, , 14:04 — REGNUM Член Совфеда Андрей Климов сообщил о готовящемся в США законодательстве о санкциях для стран за арест и суд граждан США, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«В США разрабатывается специальное законодательство по тому, как вводить санкции по отношению к странам, которые пытаются арестовывать и судить граждан США», — сказал Климов в ходе круглого стола в Госдуме.

Сенатор уточнил, что документы находятся в высокой степени готовности.

«И реакция будет мощной, я вам скажу, они не стесняются, потому что они считают, что кто бы что бы ни делал, если у него американский паспорт, то этим должны заниматься только власти США, а все остальные должны молчать и бояться, как говорится, я не преувеличиваю того, что говорю на данный момент», — отметил Климов.