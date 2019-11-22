Тегеран, , 13:27 — REGNUM В столичной провинции Ирана прошли митинги в поддержку правительства, об этом 22 ноября сообщает издание FarsNews.

Люди вышли на улицы в ряде городов провинции Тегеран, в частности в Исламшехре, Пакдеште, Робате и Кариме.

Граждане выразили солидарность и поддержку правительству Исламской Республике, а также протест против антиправительственных манифестаций, последствиями которых стали акты вандализма и уничтожения государственной собственности.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране были вызваны решением властей поднять цены на бензин. Демонстрации быстро переросли в столкновения с полицией.

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