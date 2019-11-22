Тегеран, 22 ноября 2019, 13:27 — REGNUM В столичной провинции Ирана прошли митинги в поддержку правительства, об этом 22 ноября сообщает издание FarsNews.
Люди вышли на улицы в ряде городов провинции Тегеран, в частности в Исламшехре, Пакдеште, Робате и Кариме.
Граждане выразили солидарность и поддержку правительству Исламской Республике, а также протест против антиправительственных манифестаций, последствиями которых стали акты вандализма и уничтожения государственной собственности.
Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране были вызваны решением властей поднять цены на бензин. Демонстрации быстро переросли в столкновения с полицией.
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