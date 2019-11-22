Тегеран, , 12:44 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави раскритиковал чиновников Евросоюза за вмешательства во внутренние дела страны, об этом 22 ноября сообщает агентство ISNA.

Недовольство дипломатического ведомства вызвали комментарии представителей содружества относительно акций протеста, проходящих в стране.

«Мы советуем странам Европейского союза в первую очередь заниматься собственными проблемами», — подчеркнул Мусави в комментарии изданию.

Дипломат также отметил, что Брюсселю не стоит поддерживать демонстрантов, которые уничтожают государственную и частную собственность, а лучше начать выполнять свои обязательства по ядерной сделке.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране начались после того, как правительство страны приняло решение поднять цены на топливо, в результате чего энергоносители подорожали на 50%.

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