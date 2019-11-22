Москва, , 12:35 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о 115 обращениях по защите прав находящихся за рубежом, не считая еще более 1 тыс. обращений от оказавшихся в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«В этом году поступило 115 обращений, не считая женщин — граждан РФ, которые оказались в Сирии (этих обращений более 1000), 115 обращений наших российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по разным причинам», — сообщила Москалькова в Госдуме.

«И как заложники политического противостояния, мнений, позиций и ввиду незнания законов другого государства, ввиду конкуренции и других причин», — указала омбудсмен.

Она отметила успешность прямого взаимодействия омбудсменов в обход бюрократических препонов.

«Нам удалось, используя инструментарий взаимодействия внутри страны, путем взаимодействия с омбудсменами других государств (их 18 — с Ираном, Турцией, Грецией, Казахстаном, Киргизией и далее), которые позволяют напрямую решать вопросы помощи нашим граждан». — подчеркнула Москалькова.