Джуба, , 11:38 — REGNUM Межправительственный орган по развитию Восточной Африки (ИГАД) обратился к противоборствующим сторонам Южного Судана с просьбой завершить переговоры и сформировать единое правительство в течение 60 дней. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Специальный посланник ИГАД по Южному Судану доктор Исмаил Вeйс на встрече по мирному процессу в Южном Судане заявил, что, несмотря на то, что враждующие стороны продлили срок формирования переходного правительства на 100 дней в начале этого месяца, более подходящим сроком является 60 дней.

Согласно заявлению, он призвал участников мирного процесса планировать формирование правительства в срок 60 дней, чтобы избежать риска пропуска сроков из-за предстоящих праздников и выходных.

Напомним, что президент Южного Судана Сальва Киир и его политический оппонент Рик Мачар на встрече под председательством президента Уганды Йовери Мусевени в Доме правительства в Энтеббе две недели назад договорились о создании коалиционного правительства в начале следующего года.

Мачар попросил предоставить обеим сторонам больше времени для согласования размещения войск и демаркации границ 28 штатов Южного Судана.

Перед переговорами президент Киир угрожал сформировать коалиционное правительство без Народно-освободительного движения Судана — оппозиции, возглавляемой его соперником и бывшим вице-президентом Мачаром, однако международное сообщество предостерегало его от плана исключить из правительства крупнейшую оппозиционную группу.

По данным журналистов издания, представители вновь созданной Объединенной комиссии по мониторингу и оценке (RJMEC), которая следит за выполнением соглашения о прекращении огня в Южном Судане, заявили, что, если правительство не выделит средства вовремя, запланированное формирование коалиционного правительства так и не произойдет в установленный срок.

«Мы все понимаем, что без средств мало что можно реализовать. Своевременный и предсказуемый перевод средств имеет первостепенное значение», — сказал временный посол RJMEC Аугустино Ньороге.

Предполагается, что Южный Судан выделит $100 млн для реализации мирного соглашения, но к концу прошлого месяца было выделено только $10 млн.

«RJMEC постоянно призывал к выделению средств и продолжает призывать ITGoNU (Действующее переходное правительство национального единства) немедленно выделить необходимое финансирование, понимая, что один день без финансирования — это потерянный день», — сказал Ньороге.