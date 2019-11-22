Вашингтон, 22 ноября 2019, 10:28 — REGNUM Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес далинтервью грузинской службе «Голоса Америки», в котором рассказал о развитии отношений Грузии и США в оборонной сфере и подчеркнул важную роль проекта глубоководного порта Анаклия. Ходжес с сожалением отметил, что в правительстве Грузии уменьшился энтузиазм в движении к членству в НАТО.
По мнению Ходжеса, одной из лучших гарантий защиты Грузии станет увеличение в стране военного присутствия США.
При этом бывший командующий заметил, что правительству Грузии следует продолжить работу по укреплению своей обороны и разработке методов «сдерживания Кремля», чтобы Россия не решилась на проведение в Грузии широкомасштаной операции.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Грузии меньше стремится к членству в НАТО — СМИ