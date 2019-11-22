Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес далинтервью грузинской службе «Голоса Америки», в котором рассказал о развитии отношений Грузии и США в оборонной сфере и подчеркнул важную роль проекта глубоководного порта Анаклия. Ходжес с сожалением отметил, что в правительстве Грузии уменьшился энтузиазм в движении к членству в НАТО.

По мнению Ходжеса, одной из лучших гарантий защиты Грузии станет увеличение в стране военного присутствия США.

«Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты использовали Грузию в качестве союзника на горизонте, чтобы помочь нам преодолеть проблемы на Ближнем Востоке». Возможно, это не будет постоянной базой, но может включать расширение военного аэродрома для представительства военно-воздушных сил. Можно найти еще много способов того, чтобы показать Кремлю, что у него нет права в любое время передвигать административную линию, и угрожать Грузии, когда захочется», — считает Ходжес.

При этом бывший командующий заметил, что правительству Грузии следует продолжить работу по укреплению своей обороны и разработке методов «сдерживания Кремля», чтобы Россия не решилась на проведение в Грузии широкомасштаной операции.

«Грузия должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь», — сказал генерал Ходжес.

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