Ташкент, , 10:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость реформирования системы социального страхования, а также повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, первый уровень предполагает выплату государственной пенсии минимального размера. Вторая плоскость — это пенсия, накапливаемая на личном счету на основе отчисления определенной суммы из заработной платы работника с начислением процентов в размере не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В третьем случае человек сам определяет размер отчислений в пенсионный фонд.

Если эта система получит поддержку, граждане помимо получения гарантированной государством пенсии смогут сами определять, на пенсию какого размера они смогут рассчитывать при наступлении пенсионного возраста.

В связи с этим президент поручил Министерству финансов совместно с экспертами Всемирного банка и других авторитетных финансовых организаций разработать концепцию пенсионной реформы, а также пересмотреть виды социального страхования. Поставлена задача провести до конца первого полугодия 2020 года в каждом регионе эксперимент по новой системе социальной защиты населения.

Президент также отметил, что реформирование действующей системы по методу «шоковой терапии» может по-разному сказаться на разных слоях населения, и дал ответственным лицам указание разработать с учетом этого стратегию социальной защиты населения до 2030 года