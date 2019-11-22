Додома, , 10:26 — REGNUM Университет Додомы вручил президенту Танзании Джону Магуфули степень доктора философских наук за его достижения в руководстве страной, в особенности за «строительство индустриальной экономики». Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление заместителя ректора университета профессора Фаустина Бее.

«Президент получит эту степень за его вклад в строительство индустриальной экономики, инвестиции в сферу образования, развитие инфраструктуры, информационные технологии, энергетику, туризм, а также за увеличение эффективности управления и борьбу с коррупцией», — заявил Бее в среду, 20 ноября, перед церемонией вручения выпускникам дипломов, которая состоялась 21 ноября.

По его словам, в 2010 году такую же степень получил президент Джакайя Киквете.

«Я признаю, что, когда я получил письмо от ректора Университета Додомы о том, что мне хотят вручить степень доктора философии, я был удивлен и начал задавать себе вопросы, на которые нельзя получить быстрые ответы, первый из них — почему я, почему именно сейчас, и почему без необходимости прикладывать какие-либо усилия… Но я никогда не получал ничего просто так», — заявил Магуфули, выступая после вручения степени 21 ноября, добавив, что, в первую очередь, это «почетная степень, которая дается в знак того, что тебя уважают и того, что твои действия заслуживают похвалы», отмечают журналисты газеты Mtanzania.

Пользуясь случаем, президент также призвал университеты страны не полагаться на иностранную помощь, а вместо этого «основывать и укреплять исследовательские фонды, используя имеющиеся у нас знания и технологии». Он добавил, что правительство, со своей стороны, «продолжит оказывать помощь, увеличив свой вклад в национальные исследовательские фонды».