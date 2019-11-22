Ташкент, 22 ноября 2019, 10:14 — REGNUM По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 28 ноября этого года республику с рабочим визитом посетит глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба Мирзиёева.
«Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и рассмотрят ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах», говорится в сообщении.
Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Отмечается, что 29 ноября президент Туркменистана примет участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте