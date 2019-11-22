Москва, , 10:01 — REGNUM В Госдуме уверены, что Турция не откажется от российских С-400.

«Российские С-400 будут все-таки посильнее американских санкций. И Анкара это отлично понимает, отмахиваясь от угроз Вашингтона, как от назойливых мух», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США призвали Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем.