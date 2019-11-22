Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Частным лицам и организациям становится всё сложнее принимать инвестиционные решения из-за социальной энтропии, заявил президент Института глобального экономического роста Норман Бейли в статье для издания Asia Times.

«Социальная энтропия — это тенденция к распаду социальных субъектов, таких как страны, на составляющие их кланы, племена, этнические и религиозные группы и т.д. Этой тенденции противостоит сила, осуществляемая тем, кто находится у власти, и, что более важно, легитимность, которой составные элементы общества наделили правящий сегмент», — заявил Бейли.

По словам эксперта, в большей части современного мира социальная энтропия набирает силу, и зачастую центральные власти лишаются значительной или большей части своей легитимности, поэтому они вынуждены прибегать к наращиванию мер, связанных с использованием грубой силы, что, в свою очередь, приводит к росту беззакония и большему противодействию со стороны властей.

«Конечным результатом всего этого может стать установление либо анархии, либо режима, опирающегося главным образом на репрессии», — добавил Бейли.

Если бы несколько месяцев назад кто-нибудь попросил бы перечислить регионы, наименее подверженные массовым волнениям, то почти все эксперты поставили бы на первое место в списке Чили и Гонконг, заявил эксперт, отметив, что Чили всегда считали самой стабильной и процветающей страной Латинской Америки, а Гонконг занимает второе место по уровню богатства в Восточной и Юго-Восточной Азии после Сингапура.

«Что делать инвесторам? Консервативная позиция приносит скудные отрицательные результаты. Спекуляция представляет собой площадку, на которой играют силы энтропии. При этом ярость происходящего нарастает», — говорится в статье.

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