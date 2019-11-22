Вашингтон, 22 ноября 2019, 09:31 — REGNUM Частным лицам и организациям становится всё сложнее принимать инвестиционные решения из-за социальной энтропии, заявил президент Института глобального экономического роста Норман Бейли в статье для издания Asia Times.
По словам эксперта, в большей части современного мира социальная энтропия набирает силу, и зачастую центральные власти лишаются значительной или большей части своей легитимности, поэтому они вынуждены прибегать к наращиванию мер, связанных с использованием грубой силы, что, в свою очередь, приводит к росту беззакония и большему противодействию со стороны властей.
Если бы несколько месяцев назад кто-нибудь попросил бы перечислить регионы, наименее подверженные массовым волнениям, то почти все эксперты поставили бы на первое место в списке Чили и Гонконг, заявил эксперт, отметив, что Чили всегда считали самой стабильной и процветающей страной Латинской Америки, а Гонконг занимает второе место по уровню богатства в Восточной и Юго-Восточной Азии после Сингапура.
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