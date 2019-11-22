Богота, , 07:22 — REGNUM Власти Колумбии услышали требования граждан страны, участвовавших в общенациональной забастовке, заявил президент страны Иван Дуке в ходе своего обращения к народу.

«Мы понимаем, что мирный протест является законным в условиях демократии», — добавил он.

Дуке также призвал всех колумбийцев вернуться к работе, чтобы «объединиться» и «преобразовать страну». При этом он отметил, что все участники протестных акций, замеченные в вандализме или столкновениях с полицией, будут наказаны по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября более 200 тысяч протестующих вышли на улицы в крупных городах Колумбии. По данным главы национальной полиции, демонстрации в некоторых городах переросли в уличные беспорядки, в ходе которых было ранено 28 сотрудников правоохранительных органов.

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