Ла-Пас, , 04:32 — REGNUM Решение не уезжать в Мексику приняла дочь бывшего президента Боливии Эвалис Моралес Альварадо. Об этом 21 ноября заявила Карен Лонгарик, глава МИД во временном правительстве страны, сообщает газета El Deber.

Лонгарик отметила, что отказ от убежища в Мексике является собственным решением дочери экс-президента. Министр не стала комментировать действия Эвалис, которая в настоящее время укрывается в здании мексиканского посольства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Эвалис Моралес Альварадо получила разрешение на выезд из Боливии от новых властей страны.

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