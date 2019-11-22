Рига, , 00:10 — REGNUM Представители оппозиции в Рижской Думе собрали 20 необходимых подписей депутатов, чтобы провести голосование о доверии нынешнему мэру города Олегу Бурову, пишет портал LA.

После изгнания из коалиции группы независимых депутатов власть в Риге пока удерживает коалиция меньшинства из так называемой «русской партии Согласия» и «Честь служить Риге!» — 28 голосов из 60. Группа независимых депутатов, прошедших в Думу по списку бывшего мэра и лидера «Согласия» Ушакова уже заявила, что готова поддержать любую оппозиционную кандидатуру. То есть проголосовать за националиста во главе города.