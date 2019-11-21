Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригласил афганского президента Ашрафа Гани совершить визит в Соединённые Штаты, сообщил 21 ноября официальный представитель президента Афганистана Седик Седикки на своей странице в Twitter.

По словам Седикки, Ашраф Гани принял это приглашение.

При этом он сообщил, что Трамп и Гани продолжили обсуждение ситуации в Афганистане, а президент США поблагодарил Ашрафа Гани за помощь в освобождении двух профессоров из Американского университета, попавших в плен в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ прошла информация о планах Пентагона по быстрому выводу военного контингента США в случае такого решения Трампа.

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