Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Власти Ирана желают «нулевой транспарентности», и с этой целью они отключили интернет в стране. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1197573996960727040

«Обстановка в Иране стала настолько нестабильна, что режим отключил всю систему интернета для того, чтобы великий иранский народ не мог рассказать о громадной жестокости, которая происходит в стране. Они хотят нулевой транспарентности, думая, что мир не узнает о смертях и трагедии, которую сеет иранский режим», — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Правительства Ирана Али Рабии обвинил участников протестов в том, что они пытались устроить теракт путем подрыва динамита в городе Асалуйе провинции Бушер.