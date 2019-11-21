Кандагар, Афганистан, , 21:58 — REGNUM 20 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории афганской провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 24 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов афганской провинции Кандагар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были также уничтожены боеприпасы и оружие, принадлежавшие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.