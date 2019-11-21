Кабул, , 21:40 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что обсуждение мирного процесса в Афганистане и борьба с терроризмом в этой стране относятся к числу ключевых тем предстоящего саммита глав государств — членов альянса.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Йенс Столтенберг сделал это заявление в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту глав государств — членов НАТО.

Генеральный секретарь подчеркнул, что миссия НАТО в Афганистане по подготовке Национальных сил безопасности и обороны играет важную роль в деле борьбы с мировым терроризмом, в частности с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Йенс Столтенберг также охарактеризовал миссию НАТО в Афганистане как один из важнейших элементов усилий, предпринимаемых альянсом в целях борьбы с терроризмом.

Это заявление генерального секретаря НАТО было сделано на фоне недавнего выступления президента Афганистана Ашрафа Гани, в ходе которого он объявил о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар.