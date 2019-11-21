Кабул, , 22:00 — REGNUM 20 ноября один из бывших лидеров афганских моджахедов и кандидат на пост президента страны Гульбеддин Хекматияр направил письмо главе Афганистана Ашрафу Гани, в котором предупредил президента о кризисе, который может быть вызван текущей ситуацией с выборами президента.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Гульбеддин Хекматияр глубоко озабочен массовыми фальсификациями на выборах и проходящим в настоящий момент пересчётом голосов.

В письме бывший лидер моджахедов написал, что если правительство Афганистана в ближайшее время не проведет тщательное расследование всех нарушений на выборах, то это приведет к беспрецедентному политическому кризису.

По словам официального представителя предвыборного штаба Гульбеддина Хекматияра, в своем письме главе государства кандидат на пост президента подчеркнул, что если кризис не удастся предотвратить, то ответственным за это будет именно президент Гани.

Выборы президента Исламской Республики Афганистан прошли 28 сентября текущего года. По мнению многих кандидатов на пост президента, избирательный процесс сопровождался массовыми фальсификациями и нарушениями.