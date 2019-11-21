Ранчи, Индия, , 21:19 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пытается завоевать победу на выборах в штате Джаркханд обещаниями быстрого экономического роста и развития. Об этом 21 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на заявление президента БДП и министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

В своём выступлении на запуске предвыборной кампании БДП в Джаркханде Амит Шах пообещал, что в ближайшее время указанный штат займёт лидирующие позиции в стране по темпам экономического роста и развития. По словам главы МВД южноазиатского государства, именно «Бхаратия джаната парти» создала Джаркханд и теперь выступает покровителем штата. «В 2000 году правительство БДП исполнило мечты населения Джаркханда о создании собственного штата, а теперь Нарендра Моди позаботится о его социально-экономическом благополучии», — заключил он.

Напомним, что выборы в законодательное собрание штата Джаркханд пройдут с 30 ноября по 23 декабря 2019 года.