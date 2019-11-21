Тбилиси, , 19:11 — REGNUM Движение «Лело», учредителями которого стали банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, устроило акцию-перформанс у здания Тбилисского городского суда, где выразили протест против судебного процесса над задержанными при разгоне митинга 18 ноября активистами оппозиции.

Члены движения «Лело», символом которого его учредители выбрали желтый цвет, пришли на акцию с желтыми шарфами, которыми одни обмотали шею, другие же связали себе руки.

Как заявила на акции спикер движения Анна Нацвлишвили (в прошлом — парламентский секретарь президента Грузии Георгия Маргвелашвили, ранее возглавлявшая НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии»), они объявляют солидарность задержанным, которых считают политическими заключенными и требуют их освобождения. Суду движение «Лело» объявляет полное недоверие и считает, что судьи выступают лишь в роли исполнителей политических указаний властей.

Она подчеркнула, что после прихода к власти движения «Лело» все судьи понесут ответственность за незаконно вынесенные решения.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.