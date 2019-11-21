Москва, , 17:43 — REGNUM Боеспособность кораблей Военно-морских сил Украины непостижимым образом связана с унитазами, предположила 21 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, возвращенных Киеву через год после провокации в Керченском проливе.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» — сказала на брифинге Мария Захарова.

Напомним, 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с украинских боевых кораблей, которые были задержаны в 2018 году в Керченском проливе, российская сторона сняла унитазы, розетки и осветительные плафоны.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский не замедлил согласиться, что на возвращённых Россией кораблях отсутствует часть оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября ФСБ опубликовала видеозапись передачи катеров и буксира украинской стороне. Видео запечатлело момент подписания украинскими офицерами акта приёма кораблей, а также состояние их оборудования, включая пресловутые унитазы.

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