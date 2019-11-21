Москва, , 17:31 — REGNUM Попытки обвинить РФ в краже сантехники с кораблей, которые были в 2018 году задержаны после провокации в Керченском проливе, придуманы представителями Украины в пропагандистских целях, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Конечно, это напоминает скверный анекдот и не более того. Наши военные службы никогда бы этого не сделали, чтобы их потом не обвинили в том, будто они открутили какую-то гайку, — сказал Морозов. — Я думаю, что там при описи шла война за каждую гайку: всё записывали и ощупывали. Но самое главное, что в эту чушь не поверит ни один нормальный человек ни во Франции, ни в Германии. Если спросить какого-нибудь Туска: «Верите ли вы в то, что русские свистнули унитаз?», он, конечно, скажет, что не верит. Этот бред нужен [Украине] для собственного потребления. Это нужно для того, чтобы показать украинцам, какая якобы варварская соседняя страна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона обвинила РФ в том, что возвращённые ей «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» «угроблены» и что в России с них всё поснимали — вплоть до унитазов и плафонов.

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