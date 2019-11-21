Пномпень, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что для его страны важнее сохранение суверенитета, чем сохранение торговых привилегий от Евросоюза, об этом 21 ноября сообщает Associated Press.

Заявление последовало в ответ на угрозы со стороны Брюсселя лишить Камбоджу экономических привилегий, в частности беспошлинный импорт некоторых товаров.

Причиной угроз со стороны руководства Евросоюза стали опасения из-за репутации Камбоджи, по мнению чиновников содружества, здесь регулярно нарушаются трудовые права, а также права человека.

Официальный Брюссель опубликовал соответствующий доклад 12 ноября 2019 года, предоставив Пномпеню месячный срок для ответа. Решение об отмене льгот должно быть принято до февраля 2020 года.

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