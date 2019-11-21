Москва, , 15:52 — REGNUM Ситуация в Боливии остается крайне напряженной и вызывает крайнее опасение. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова констатировала, что в Боливии существуют проблемы с легитимацией нового руководства страны. Кроме того, нестабильная ситуация создает риск конфликта на национальной почве.

Не секрет, что ряд политических сил, причастных к смене власти в Боливии, открыто исповедуют крайне правые взгляды и группируются по этническому признаку.

Для Боливии, которая является многонациональной страной, эта ситуация создает реальный риск раскола, подчеркнула Захарова. В Боливии государственных языков — 37 штук и это на чуть более чем 10 млн человек. Распад Боливии будет гибелен для народов, ее населяющих.

Захарова заявила, что российская сторона призывает боливийские власти продвигать объединительную повестку. Она подчеркнула, что Россия заинтересована в мирной и стабильной Латинской Америке, включая Боливию.