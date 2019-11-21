Москва, , 15:46 — REGNUM МИД России внимательно следить за ситуацией в Венесуэле, где проамериканская оппозиция не оставляет попыток захватить власть. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам Захаровой, новые уличные акции оппозиции в Венесуэле прошли без каких-либо серьезных инцидентов. При этом численность уличных акций снижается.

В то же время продолжаются попытки мирного урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле. Так, по итогам очередного заседания в формате «механизма Монтевидео» было заявлено, что участники переговоров приветствуют шаги, предпринимаемые законной властью и оппозицией для налаживания диалога и урегулирования ситуации.

Захарова подчеркнула, что МИД России всячески приветствует усилия формата Монтевидео и подчеркивает, что выход из ситуации должен быть найден самими венесуэльцами, а не внешними игроками.