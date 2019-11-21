Киев, , 14:15 — REGNUM Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС — это очень важный этап для нынешней Украины, потому что это первый раз, когда стороны серьезно поговорят на эту тему.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил заместитель министра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, материал опубликован сегодня, 21 ноября.

Качка отметил, что в первую очередь надо разобраться, что мы вкладываем в этот процесс и как это видит европейская сторона. Тогда же, по его словам, все будет понятно по срокам — для этих процессов необходим месяц, год или больше времени. Также нужно обсудить конкретный механизм — будет ли это происходить путем внесения изменений в соглашение или путем принятия решений органами ассоциации.

Чиновник отметил, что Киев начали переговоры с ЕС по тарифной части Соглашения об ассоциации в 2008 году, и они велись на основании данных 2005−2007 гг.

«Но этот промежуток времени совершенно не является референтным для нашей экономики. Например, Украина с 2008 по 2018 год увеличила экспорт зерновых в десять раз: было 4 млн тонн, стало 40 млн тонн. Есть другой пример по мясу птицы: мы в 2007 г. были нетто-импортером, а сейчас мы — нетто-экспортеры. И потому это совершенно разные экономики», — отметил он.

Качка подчеркнул, что уровень взаимодействия Украины с Евросоюзом совсем другой, чем 10 лет назад.

«ЕС занимает совсем другое место в нашей торговле. И поэтому, разумеется, у нас есть такой большой интерес, чтобы изменить соглашение», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что еще в октябре в правительстве Украины заявили, что настроены в ближайшее время выйти на обновление соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр.