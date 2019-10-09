Киев, 9 октября 2019, 11:57 — REGNUM Новые власти Украины настроены в ближайшее время выйти на обновление соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка, слова которого приводит государственное информагентство «Укринформ».
Отмечается, что накануне, 8 октября, в Брюсселе в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли состоялись переговоры на эту тему.
«Нам очень интересно понять позицию Евросоюза — насколько они настроены на эту работу, насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня — это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условиях, о календаре такой работы уже этой осенью», — сказал Качка.
Он заявил, что в этом году состоятся три важных мероприятия, в ходе которых Украина может обсудить с европейскими партнерами все «чувствительные вопросы» относительно обновления соглашения. В частности, в начале ноября состоится заседание Комитета ассоциации, в середине ноября — заседание Комитета ассоциации в торговом составе, в декабре текущего года должен состояться Совет ассоциации Украина-ЕС.
Представитель Киева отметил, что обе стороны понимают, что Соглашение нужно «приспособить его к новым обстоятельствам», и обе стороны заинтересованы в увеличении объемов торговли. По словам Качки, определенного потолка в отношениях Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».
Мнение европейских чиновников по этому вопросу украинский официоз не приводит.
ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября 2014 года Верховная рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое было подписано частями — в марте 2014 г. экономическая часть, летом — политическая. Собственно переговоры по документу и согласование всех положений соглашения завершились в конце 2011 года,