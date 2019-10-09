Киев, , 11:57 — REGNUM Новые власти Украины настроены в ближайшее время выйти на обновление соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка, слова которого приводит государственное информагентство «Укринформ».

Отмечается, что накануне, 8 октября, в Брюсселе в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли состоялись переговоры на эту тему.

«Нам очень интересно понять позицию Евросоюза — насколько они настроены на эту работу, насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня — это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условиях, о календаре такой работы уже этой осенью», — сказал Качка.

Он заявил, что в этом году состоятся три важных мероприятия, в ходе которых Украина может обсудить с европейскими партнерами все «чувствительные вопросы» относительно обновления соглашения. В частности, в начале ноября состоится заседание Комитета ассоциации, в середине ноября — заседание Комитета ассоциации в торговом составе, в декабре текущего года должен состояться Совет ассоциации Украина-ЕС.

Представитель Киева отметил, что обе стороны понимают, что Соглашение нужно «приспособить его к новым обстоятельствам», и обе стороны заинтересованы в увеличении объемов торговли. По словам Качки, определенного потолка в отношениях Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».

Мнение европейских чиновников по этому вопросу украинский официоз не приводит.