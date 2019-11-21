Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:52 — REGNUM Мэр Аруши из оппозиционной «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) Калисти Лазаро перешел в правящую «Революционную партию» (ССМ). Об этом передает газета Mtanzania.

По информации издания, официальное сообщение о вступлении Лазаро в ССМ было сделано после его встречи с секретарем по вопросам распространения идеологии партии Хампреем Полеполе в штабе партии в Дар-эс-Саламе.

В видео, опубликованным Полеполе, Лазаро заявил, что принял решение о выходе из CHADEMA в связи с «трудной политической обстановкой».

«Всякий раз, когда я хочу похвалить работу правительства и президента страны Джона Магуфули, мне присылают письма с предупреждениями (от руководства партии CHADEMA). Я не могу быть членом партии, которая отказалась от участия в выборах в местные и районные администрации», — заявил Лазаро.

Он также отметил, что недоволен внутренними разногласиями в CHADEMA.

«Регулярные угрозы, в том числе угрозы убийства, привели его к тому, что он отказывается от должностей в CHADEMA и вступает в ССМ, партию, которая занимается решением проблем граждан», — заявил Полеполе.