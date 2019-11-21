Киев, , 12:14 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о том, что за международную политику страны отвечает именно он, а не олигарх Игорь Коломойский.

ИА REGNUM напоминает, что именно так накануне Зеленский прокомментировал недавние заявления Коломойского о необходимости Киеву возобновить сотрудничество с Россией.

«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно», — подчеркнул президент.

«Логично. Не Коломойскому же потом бежать из страны. Или отвечать за продажу земли, ГТС, федерализацию Украины по Минским соглашениям, продолжение нищеты народа и полное спокойствие Порошенко. Разве олигарху надо, чтобы его возненавидела вся страна?» — комментирует слова Зеленского политолог Дмитрий Корнейчук.

Конечно, подчеркивает политолог, ответственность за всё происходящее на Украине должен, по задумке Коломойского, взять на себя именно Зеленский.

«Для этого комика и президентом сделали. Но Зеленский знал, на что он шёл и какое «сладенькое» получил взамен за свою роль «президента»», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению экспертов, скандальное интервью Коломойского, по сути, является публичным предложением американскому президенту Трампу и российскому президенту Путину, при том что Зеленского вообще никто не спрашивает. Таким образом, Коломойский готов стать посредником или важным звеном сотрудничества в украинских делах между Трампом и Путиным.