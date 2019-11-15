Киев, , 19:43 — REGNUM Скандальное заявление олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией меньше всего рассчитано на Украину, заявил сегодня, 15 ноября, в своем комментарии украинский политолог Виктор Небоженко.

По его словам, по сути речь идет о публичном предложении Коломойского американскому президенту Трампу и российскому президенту Путину, а об украинском президенте в заявление речь не шла — его вообще никто не спрашивает. Таким образом, Коломойский становится посредником или важным звеном сотрудничества в украинских делах между Трампом и Путиным.

«И тогда уже не Трамп сдает Украину Путину, как его обвиняет демократы США, а сама Украина в лице тандема Коломойского-Зеленского согласна за мифические миллиарды, забыв все свои обиды, вернуться в лоно России. Тем самым Коломойский в этой схеме, намертво привязывает нынешнего президента Зеленского к себе», — анализирует политолог.

Иначе говоря, Коломойский предлагает Трампу и Путину сделку за счет национально-государственных интересов Украины и по инициативе самой Украины, подчеркивает Небоженко.

«По мнению олигарха Коломойского, от сближения стран выиграет вся троица — Трамп, Коломойский и Путин. Американцы снимают уголовные обвинения с Коломойского, Трамп нейтрализует обвинения демократов в сговоре с Путиным и шантаже Украины, на чем построена стратегия его импичмента Конгрессом США. А Путин подчиняет себе Украину без единого выстрела, расставляя свои марионеток уже не только в Донбассе, но и в Киеве», — считает эксперт.

Резюмируя, Небоженко заявил, что если сделка состоится, проиграет только Украина, «но это уже не так важно». По его мнению, больше такого исторического шанса у врагов Украины не будет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в интервью газете The New York Times, о котором стало известно 13 ноября, Коломойскийпообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы, кроме того, он заявил, чтоУкраина должна улучшить отношения с Россией, но ее заставляет воевать Америка и даже не дает денег за это.

Сегодня, 15 ноября, во второй половине дня пресс-секретарь президента ЗеленскогоЮлия Мендель заявила, что олигарх не является представителем власти и команды Зеленского, не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел.