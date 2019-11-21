Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Украина знала о проблемах с выделением военной помощи от Соединенных Штатов еще в июле 2019 года, заявила заместитель помощника главы Пентагона Лора Купер на своем выступлении в Конгрессе США.

Она заявила, что еще 25 июля ее коллеги получили письма, в которых Госдеп США рассказывал о беспокойстве украинского посольства и комитета по иностранным делам палаты представителей американского Конгресса по выделению «помощи в области безопасности». В другом письме, полученном в тот же день, говорилось об осведомленности Киева в вопросе задержек военной помощи.

«Один из моих сотрудников получил вопрос от контактного лица посольства Украины, спрашивающего, что происходит с помощью в области безопасности Украины?», — добавила Купер.

Она подчеркнула, что Украина знала точно, что с выделением военной помощи от США «существует какая-то проблема».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября журналисты газеты The Los Angeles Times заявили, что Украина недополучила от США военной помощи на сумму более $35 млн. Отмечалось, что причины, по которым Киев не получил выделенные средства, до сих пор неизвестны.

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