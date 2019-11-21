Москва, , 03:31 — REGNUM Нарастание биологических угроз в различных регионах мира может быть связано с так называемыми наблюдательными лабораториями США, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом 21 ноября сообщает «Коммерсант».

Накануне руководитель несилового ведомства выступила на заседании глав советов безопасности стран СНГ в Москве. Попова отметила, что наибольшее внимание за последнее время было приковано к ближневосточному респираторному синдрому, новому птичьему гриппу, лихорадке Эбола в Западной Африке, лихорадке Зика в Южной Америке, холере на Ближнем Востоке, чуме на Мадагаскаре, полиомиелиту в Сирии.

При этом по «непонятному совпадению» эти угрозы возникали вблизи американских лабораторий, отметила Попова, показав участникам встречи две карты.

«Посмотрите на две карты. Первая — расположение почти 200 так называемых наблюдательных лабораторий США — военных и гражданских. Вторая — зоны возникновения новых эпидемиологических угроз», — сказала она.

Также руководитель ведомства обратила внимание на проблемы, возникающие в граничащих с Россией странах — Грузии и на Украине. По её словам, ликвидация санитарно-эпидемиологической службы в Грузии и замена её «одной лабораторией, выстроенной США» привела к тому, что в стране начались вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки и сибирской язвы. На Украине, в свою очередь, начались эпидемии кори и дифтерии.

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