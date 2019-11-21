Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен более, чем на год, если Вашингтон введет санкции в отношении компаний, участвующих в его строительстве. Об этом 20 ноября рассказал сенатор-республиканец Тед Круз в ходе слушаний Сената.

По словам политика, существует два варианта воздействия на эти компании. Первый вариант состоит в том, что Конгресс США примет соответствующий законопроект. Второй вариант предполагает использование уже используемого на практике закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Круз выразил мнение, что приостановить запуск проекта на год получится в любом случае, а при самом удачном положении дел, США смогут полностью остановить прокладку газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября министр энергетики России Александр Новак заявил, что прокачка газа по газопроводу «Северный поток — 2» может начаться уже в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак рассказал, когда заработает «Северный поток — 2»