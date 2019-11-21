Ла-Пас, , 00:49 — REGNUM В результате столкновений протестующих с полицией у нефтезавода в боливийском Эль-Альто погибли восемь человек, сообщает институт судебных исследований Боливии.

Институт подтвердил гибель восьмерых человек в ходе полицейской операции у нефтезавода в Эль-Альто.

«Два тела направлены на вскрытие, еще шесть хранятся в часовне Сенкаты», — заявил директор института.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября участники протестов в Боливии заблокировали крупнейший склад с топливом в городе Сенката. Полицейские попытались вернуть контроль над предприятием, в результате чего произошли столкновения с демонстрантами. Ранее сообщалось о шести погибших в ходе столкновений.

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