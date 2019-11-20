Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Комитет Сената США по иностранным делам на заседании 20 ноября поддержал назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана новым послом в России. Об этом говорится в распространённом заявлении председателя комитета, сенатора от штата Айдахо Джеймса Риша.

После данного решение комитета кандидатуру Джона Салливана должна утвердить верхняя палата Конгресса США в полном составе.

Напомним, предыдущий посол США в России Джон Хантсман покинул пост в начале октября. Причиной его отставки была названа «растущая семья и обязанности» в Америке.

Президент США Дональд Трамп выдвинул на освободившую должность 59-летнего Салливана, который с мая 2017 года является заместителем госсекретаря. В апреле 2018 года он также временно исполнял главы Госдепартамента до утверждения на этот пост Майка Помпео.