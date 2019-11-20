Брюссель, , 22:00 — REGNUM Североатлантический альянс признал космос новой сферой для своих операций, заявил 20 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, космос должен стать такой же площадкой для действий альянса как земля, морское и воздушное пространство, а также киберпространство.

«Мы согласились с тем, что космос должен быть новой оперативной сферой альянса вместе с воздушным пространством, землёй, морскими акваториями и киберсферой», — сказал Столтенберг журналистам.

Генсек НАТО заявил, что космос, уже ставший частью повседневной жизни, может быть использован «как в мирных целях, так и в агрессивных».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года бок НАТО принял концепцию военно-космических операций.

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