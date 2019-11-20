Белград, , 20:55 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял решение о созыве экстренного заседания Совета национальной безопасности из-за скандала с возможной шпионской деятельностью сотрудника посольства России, передаёт 20 белградское издание «Вечерние новости».

Как уточняется, заседание состоится завтра в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Ожидается, что по его завершении глава республики выступит с заявлением.

Напомним, ранее сегодня сербские спецслужбы подтвердили подлинность видеозаписи с предполагаемым подкупом офицера Армии Сербии сотрудником посольства России, которая появилась 17 ноября на видеохостинге YouTube.

Как заявлено, на видео фигурирует экс-помощник военного атташе при посольстве России подполковник Георгий Клебан.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что если данные военной контрразведки о предполагаемой вербовке агентов российским сотрудником будут подтверждены, «это будет серьёзным вопросом и проблемой».

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