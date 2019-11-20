Москва, , 20:47 — REGNUM Отреагировать на запрет в Латвии ряда российских телевизионных каналов призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе постпред РФ при ОБСЕ 20 ноября в Twitter.

Комментируя решение Риги запретить вещание девяти российских каналов, постпред отметил, что Москва озабочена решением латвийского Национального совета по электронным СМИ.

Он призвал спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира «отреагировать на очередное грубое попирание Латвией принципа свободы слова и прессы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действие лицензии девяти российских каналов, в том числе «Дом Кино», «Петербург, Пятый канал», «Дом Кино. Премиум», приостановлено в Латвии в связи с тем, что гражданин РФ Юрий Ковальчук (выгодополучатель этих СМИ) включён Европейским союзом в число подсанкционных лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Работа девяти телеканалов Юрия Ковальчука в Латвии приостановлена